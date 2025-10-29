ಯಲಹಂಕ: ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ

<p><strong>ಯಲಹಂಕ:</strong> ಅಮೆರಿಕದ ಪನಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ‘ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್-ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್-2025’ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಐವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಅರ್ಜುನ್.ಕೆ ರಾಜ್(ರೋಬೋ ಕ್ಯಾಡ್ ಡಿಸೈನರ್), ಜಿ.ಎನ್.ಚಂದನ್ ರಾಜ್(ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲೀಡ್), ಗೌರೇಶ್.ಕೆ (ರೋಬೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್), ನಿಂಗರಾಜ್(ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಲೀಡ್) ಹಾಗೂ ಪರಶುರಾಮ್.ಎಂ(ರೋಬೋ ಡ್ರೈವರ್) ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು.</p>.<p>ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ರೋಬೋ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.</p>.<p>ಸ್ಟೆಮ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊವೇಷನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ರೇವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಐವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರೇವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಡಾ.ಪಿ.ಶ್ಯಾಮರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯೊಂದರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಸಾಧನೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತದ್ದು. ಇತರರಿಗೂ ಇದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣವು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ರೇವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವೀನ್ಯವೆನ್ನುವುದು ದೈನಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಪದವಿಗಳನ್ನು ನೀಡದೆ, ನಾವೀನ್ಯಕಾರರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>