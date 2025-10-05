ಭಾನುವಾರ, 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ದಟ್ಟಣೆ: 2 ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ 30‌ ನಿಮಿಷ

ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವ ವಾಹನಗಳು, ಸವಾರರು ಸುಸ್ತು
ಕೆ.ಎಸ್.ಸುನಿಲ್
Published : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:02 IST
Last Updated : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:02 IST
ನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ಗಟ್ಟಲೆ ವಾಹನಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಚೇರಿಗೆ ತಲುಪಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುವುದು?
ಅರ್ಜುನ್ ಮಾರತ್‌ಹಳ್ಳಿಯ ಕಂಪನಿ ಉದ್ಯೋಗಿ
ಒಆರ್‌ಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವಂತೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಮಾರತ್‌ಹಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಆಟೊದವರು ಬರಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.
ರಾಜೇಶ್ ಆಟೊ ಚಾಲಕ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು
bengalurutraffic

