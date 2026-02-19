ಜೆಇಇ ಮೇನ್‌: ಅಲೆನ್‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ‘ಅಲೆನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದ ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 99.99 ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ, ವಲಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಹೇಶ್ ಯಾದವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಾಥನ್ ಜೈಸ್ 99.99, ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ರಾಮನಾಥ್ 99.99 ಹಾಗೂ ಹಾಗೂ ಶಿವ್ ಮೆಹ್ರಾ 99.99 ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಾಥನ್ ಜೈಸ್ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ 100 ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ಸಮರ್ಪಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಫಲವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದ 37 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 99.90 ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ, ಪೋಷಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಮಹೇಶ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಉನ್ನತ ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೆಇಇ ಮೇನ್ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಕನಸು ನನಸಾದಂತಾಗಿದೆ. ಅಲೆನ್ ಸೇರಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಯಿತು. ನಿಯಮಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು’ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಥನ್ ಜೈಸ್ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>