ಜನವರಿ 6: ‘ವಿಮರ್ಶೆ: ಸಮಕಾಲೀನ ಸಂದರ್ಭ ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಡಾ. ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಜನವರಿ 6ರಂದು 'ವಿಮರ್ಶೆ: ಸಮಕಾಲೀನ ಸಂದರ್ಭ' ಎಂಬ ಒಂದು ದಿನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ - ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಭವನದ ನಯನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಕ್ಕೆ ಕವಿ ಎಚ್.ಎಸ್. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋಹನಕುಮಾರ್ ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>'ವಿಮರ್ಶೆ:</strong> ಭಾರತೀಯ ಸಂದರ್ಭ' ಕುರಿತು ಭೋಪಾಲ್ನ ಲೇಖಕ ಉದಯನ್ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು, 'ವಿಮರ್ಶೆ: ಕನ್ನಡದ ಸಂದರ್ಭ' ಕುರಿತು ವಿಮರ್ಶಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೆನ್ನಿ ಮತ್ತು 'ವಿಮರ್ಶೆ: ದಲಿತ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಂದರ್ಭ' ಕುರಿತು ವಿಮರ್ಶಕಿ ತಾರಿಣಿ ಶುಭದಾಯಿನಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>