ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕೆಎಚ್‌ಬಿ: ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ

ಸೂರ್ಯನಗರ, ರಾಯಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಎ.ಎಂ.ಸುರೇಶ
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:25 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:25 IST
ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌, ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ | ಸೂರ್ಯನಗರದಲ್ಲಿ 100 ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ | ಸಂಪುಟ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬಳಿಕ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ
