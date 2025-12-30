ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನಾಗರಬಾವಿಯಲ್ಲಿ 'ಟ್ರೋಪಿಕಲ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ 2026'ಸಂಭ್ರಮ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನಾಗರಬಾವಿಯಲ್ಲಿ 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ. </p><p>ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ ರಾತ್ರಿ 'ಟ್ರೋಪಿಕಲ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ 2026 ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್'ನಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. </p><p>ಲೈವ್ ಡಿಜೆ, ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಸೇರಿದಂತೆ ಮನರಂಜನೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. ಕಲಾವಿದರು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಗೀತ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ, ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಹಾಡು, ಕಾರ್ನಿವಲ್ಗಳು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚಂದವಾಗಿಸಲಿದೆ. </p><p>ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಹಾಗೂ ಮನರಂಜನೆ ಜಾಗ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅತಿಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟೇಬಲ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ. </p><p>40ಕ್ಕೂ ವಿಧದ ಆಹಾರ, ಪಾನೀಯ ಒಳಗೊಂಡ ಅನಿಯಮಿತ ಬಫೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. </p><p><a href="https://kingsclub.in/events-2/">ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ...</a></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>