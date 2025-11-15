ಶುಕ್ರವಾರ, 14 ನವೆಂಬರ್ 2025
krishi Mela 2025 | ಜಾನುವಾರುಗಳ ಕೊಂಬು: ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಇಂಬು

ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಆಸಿಲ್‌ ಕೋಳಿ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ಸೌದೆ ಒಲೆ, ಗಿರಣಿಗಳು
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಿ.ಎಚ್‌
Published : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:30 IST
Last Updated : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:30 IST
ಕಲಾಕೃತಿಗಳು
ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೂವು ಎಲೆಗಳಿಂದಲೇ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದವು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮೀನು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅನಾನಸ್ ಆನೆ ಕೋಳಿ ಕುರಿ ಮೇಕೆಗಳು ಹೂವುಗಳಿಂದಲೇ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಾಗಿ ಅರಳಿದ್ದವು. ಕರ್ನಾಟಕದ ನಕ್ಷೆಯೂ ಕುಸುಮದಳಮಯವಾಗಿತ್ತು.
