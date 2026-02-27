ಶುಕ್ರವಾರ, 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city

ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹ: ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 16:34 IST
Last Updated : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 16:34 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
BBMPbengaluruprotestKSRTCRetired Person
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT