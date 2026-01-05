ಸೋಮವಾರ, 5 ಜನವರಿ 2026
ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ: ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ

ಎಸಿ ಕಚೇರಿಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್‌ಗೆ ಚಾಲನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಜನವರಿ 2026, 16:51 IST
Last Updated : 5 ಜನವರಿ 2026, 16:51 IST
Comments
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಜನನಾಯಕ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಡಳಿತಗಾರ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್ನುವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ಯಾವುದೇ ನಾಯಕರಿಗೆ ಗೌರವ ತರುವಂತದ್ದು.
-ಕೃಷ್ಣ ಬೈರಢಗೌಡ, ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ
bengaluruKrishna Byre Gowda

