<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಆಟೊದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ಏರ್ಪಾಡ್ಗಳನ್ನು ಚಾಲಕರೊಬ್ಬರ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ನಗರದ ಮಾರಾಟಗಾರ್ತಿ ಪಾಲಕ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಏರ್ ಪಾಡ್ಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಜಿಮ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ರ್ಯಾಪಿಡೊ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಆಟೊ ಚಾಲಕನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೂ ಅದರ ಸುಳಿವು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಆ್ಯಪಲ್ನ 'ಫೈಂಡ್ ಮೈ' ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಏರ್ ಪಾಡ್ಗಳು ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್ ಲೋಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>'ರ್ಯಾಪಿಡೊ ಮೂಲಕ ಆಟೊ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾಲಕ ದರ್ಶನ್ಗೆ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಆತ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ. ಏರ್ಪಾಡ್ಗಳ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು' ಎಂದು ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ 'ಪಿಟಿಐ' ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏರ್ಪಾಡ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾದ ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ, ವಾಪಸ್ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಕೋಪಗೊಂಡು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಆಗ ದರ್ಶನ್ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ವಾಪಸ್ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಏರ್ಪಾಡ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವನ್ನು ತಮ್ಮ 'ಎಕ್ಸ್' ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಾಲಕ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, 'ದರ್ಶನ್ ಬಿ.ಕಾಂ ಪದವೀಧರನಾಗಿದ್ದು, ಎಂಬಿಎ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಆಟೊ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ₹20 ಸಾವಿರ ಬೆಲೆಯ ಏರ್ಪಾಡ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ತಾಸು ಆಟೊ ಓಡಿಸಿದರು' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ರ್ಯಾಪಿಡೊ ಸಂಸ್ಥೆ, 'ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕತೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>