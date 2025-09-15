ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಮಣಿದ ಭಾರತದ ವನಿತೆಯರು

<p><strong>ಮುಲ್ಲನಪುರ</strong>: ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲಿದ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎದುರಿನ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಜಯವನ್ನೂ ಮಣ್ಣುಪಾಲು ಮಾಡಿದರು. </p>.<p>ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚೆಂದದ ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಫೋಬಿ ಲಿಚ್ಫೀಲ್ಡ್ , ಬೆತ್ ಮೂನಿ ಮತ್ತು ಅನಾಬೆಲ್ ಸದರ್ಲೆಂಡ್ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ 8 ವಿಕೆಟ್ ಜಯದ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ತಂಡವು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1–0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ತಂಡವು 44.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 281 ರನ್ಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರತಿಕಾ ರಾವಳ್ (64; 96ಎ, 4X6), ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ (58; 63ಎ, 4X6, 6X2) ಹಾಗೂ ಹರ್ಲಿನ್ ಡಿಯೊಲ್ (54; 57ಎ, 4X4, 6X2) ಅವರು ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. </p>.<p>ಅದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು 44.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 282 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಲಿಚ್ಫೀಲ್ಡ್ (88; 80ಎ) ಅವರ ಎರಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಹಾಗೂ ಮೂನಿ (ಅಜೇಯ 77; 74ಎ) ಮತ್ತು ಎಲೀಸ್ ಪೆರಿ (30 ರನ್) ಅವರ ತಲಾ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳು ಕೈಚೆಲ್ಲಿದರು. </p>.<p><strong><ins>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು</ins></strong></p><p><strong>ಭಾರತ:</strong> 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7ಕ್ಕೆ281 (ಪ್ರತೀಕಾ ರಾವಳ್ 64, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ 58, ಹರ್ಲೀನ್ ಡಿಯೊಲ್ 54, ರಿಚಾ ಘೋಷ್ 25, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಔಟಾಗದೇ 20, ಮೇಗನ್ ಶುಟ್ 45ಕ್ಕೆ2) </p><p><strong>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ</strong>: 44.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 282 (ಅಲಿಸಾ ಹೀಲಿ 27, ಫೊಬಿ ಲಿಚ್ಫೀಲ್ಡ್ 88, ಎಲೀಸ್ ಪೆರಿ 30, ಬೆತ್ ಮೂನಿ ಔಟಾಗದೇ 77, ಅನಾಬೆಲ್ ಸದರ್ಲೆಂಡ್ 54, ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ 55ಕ್ಕೆ1, ಸ್ನೇಹ ರಾಣಾ 51ಕ್ಕೆ1)</p><p><strong>ಫಲಿತಾಂಶ</strong>: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>