ಭಾನುವಾರ, 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
cricket
ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ: ಕೇಂದ್ರ ವಲಯದ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತದ ಗುರಿ!

ಅಂಕಿತ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‘ ಪವಾಡದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ
ಗಿರೀಶ ದೊಡ್ಡಮನಿ
Published : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 20:30 IST
Last Updated : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 20:30 IST
