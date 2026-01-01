ಬುಧವಾರ, 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
‘ಚಿಕಿತ್ಸೆ’ಗಾಗಿ ಕಾದಿವೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್

ರೋಗಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲಿದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು *ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಿಂತ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಬರುವವರೇ ಅಧಿಕ
ವರುಣ ಹೆಗಡೆ
Published : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 21:07 IST
Last Updated : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 21:07 IST
ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್‌ನ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆ ಪಡೆದು ತೆರಳುತ್ತಿರುವ ಜನರು
ಯಡಿಯೂರು ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್‌ನ ಗೇಟ್‌ಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿರುವುದು
ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್‌ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆತಂದು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮಧುಮೇಹ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿದರು
ಚೆಲುವರಾಜ್ ಇಟ್ಟಮಡು ನಿವಾಸಿ
ಈ ಕ್ಲಿನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಆಗ ರೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಮಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ
ರುದ್ರಪ್ಪ ಬನಶಂಕರಿ ನಿವಾಸಿ
HealthNamma clinic

