ಸೋಮವಾರ, 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲವೆಡೆ ಏಕಾಏಕಿ ಮಾರಾಟ ಸ್ಥಗಿತ: ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ನಂದಿನಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹಾಲು

ಉಮೇಶಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್‌.
Published : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:04 IST
Last Updated : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:04 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
bengaluruNandiniNandini milkಬೆಂಗಳೂರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT