ಶನಿವಾರ, 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ನೆಲಮಂಗಲ ಉತ್ಸವ: 4,300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 14:35 IST
Last Updated : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 14:35 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
bengaluruSSLCstudentspuc
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT