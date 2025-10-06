ಸೋಮವಾರ, 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್‌ನಿಂದ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲೇ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ

ವರುಣ ಹೆಗಡೆ
Published : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:58 IST
Last Updated : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:58 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ವೃದ್ಧರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿನ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಿರಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಆಶಯ. ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಹಾಗೂ ದಾನಿಗಳ ನೆರವು ಅಗತ್ಯ
ಡಾ.ಪಿ.ಟಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜಿರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿ ಯೂನಿಟ್‌ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್
bengaluruNimhansಬೆಂಗಳೂರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT