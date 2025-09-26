ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಲ್ವಾರ್ ಹಿಡಿದು ಕುಣಿದ ಪವಣ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ನಟ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಒಜಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳುತ್ತಿರುವ ಮಡಿವಾಳದ ಸಂಧ್ಯಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೃಶ್ಯದಂತೆಯೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಲ್ವಾರ್ ಹಿಡಿದು ಕುಣಿದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯರ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮಡಿವಾಳ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಲ್ವಾರ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಬಳಿ ಡಿ.ಜೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಕೂಡದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಸೂಚಿಸಿ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಬರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಿಯಮ ಮೀರಿ ಡಿ.ಜೆ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಎನ್ಸಿಆರ್ (ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪವಲ್ಲದ ಅಪರಾಧ) ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>