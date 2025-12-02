ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಬೆಂಗಳೂರು | ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೊಗೆ ‘ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲ್ಯಾ ನ್’: ಮಹೇಶ್ವರ್ ರಾವ್

21ರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ನಗರದೆಲ್ಲೆಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಲಿಯೊ ಹನಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:44 IST
Last Updated : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:44 IST
