ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದ ಗರ್ತಿಕೆರೆ ರಾಘಣ್ಣ ಸೇರಿ ಐವರಿಗೆ ‘ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಿರಿ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 14:42 IST
Last Updated : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 14:42 IST
ನರಸಿಂಹಲು ವಡವಾಟಿ
ಸಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್‌
ಟಿ.ಎಸ್. ನಾಗಾಭರಣ 
ಕೆ.ಆರ್. ಸಂಧ್ಯಾ ರೆಡ್ಡಿ
MusicbengaluruMusical Awards

