ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ತಲ್ಲಣಿಸದಿರು ಮನವೇ’ ಚಿಂತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

<p><strong>ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ:</strong> ಶ್ರೀ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಕನಕ ಗುರುಪೀಠದ ಕೇತೋಹಳ್ಳಿ ಶಾಖಾಮಠದ ವತಿಯಿಂದ 'ತಲ್ಲಣಿಸದಿರು ಮನವೇ' ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಿಂತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 30ರ ಶನಿವಾರದಂದು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎಂ. ರೇವಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳ ವೈಚಾರಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನ ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿಯಾಗಿಸುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಆರ್. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಚಾಲಕ ಡಾ.ಬಿ.ಮಂಜಪ್ಪ ಮಾಗೋದಿ, ಮನೋಹರ್, ಉಷಾರಾಣಿ, ರಮೇಶ್ ಬಂಡೆ, ಚಂದ್ರು ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ, ರಮೇಶ್ ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಮಹೇಶ್, ರಾಜ್ಯ ಕುರುಬರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ಸಿ ರಾಜಣ್ಣ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>