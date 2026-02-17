ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಜೆಇಇ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಚೈತನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 16:02 IST
Last Updated : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 16:02 IST
ಆದಿತ್ಯ ಸಿಂಗ್‌ (99.98)
ತನ್ಮಯ್‌ (99.98)
ಅರ್ಚಿತ್‌ ಸಿಂಗ್‌ (99.96)
ಸುಧನ್ವನ್‌ ಪಿ. ರಾವ್‌ (99.95)
ಮಲ್ಲಾಡಿ ಶ್ರೀರಾಮ್‌ (99.95) 
ವಿಕ್ರಾಂತ್‌ (99.95)
