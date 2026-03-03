ಸೋಮವಾರ, 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಮೋಹನ್ ಕೃಷ್ಣರಾವ್‌ ಕೊಲೆ: ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಸೇರಿ ಮೂವರ ಸೆರೆ

ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ‌ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಕೃತ್ಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 21:35 IST
Last Updated : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 21:35 IST
ಧನುಷ್, ಬಿಂದು, ವಿನಯ್‌

