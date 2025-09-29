ಸೋಮವಾರ, 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ವಾಸ: ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮೂವರ ವಶ

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮೂವರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 14:17 IST
Last Updated : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 14:17 IST
Comments
ಸುಗತ್‌ 
ಹರೀಶನ್‌ 
Sri Lanka

