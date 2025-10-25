ಶನಿವಾರ, 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ | ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವೆ: ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 16:07 IST
Last Updated : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 16:07 IST
ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತರುವುದಕ್ಕೇ ಒಂದು ತಂಡವಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಿಂತ ರಾಜಕೀಯವೇ ಹೆಚ್ಚು
ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
PoliticsDK Shivakumar

