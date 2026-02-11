ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ದೇಶದ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:44 IST
Last Updated : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:44 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
MetroappUPI
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT