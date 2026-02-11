ದೇಶದ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ದೇಶದ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಆಧಾರಿತ ಪಾವತಿ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿ ಸೇವೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ಪಾವತಿ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಧಾರಿತ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಡೌನ್ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಈ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>‘ಮೆಟ್ರೊ’ದಲ್ಲೂ ಪರದಾಟ:</strong> </p><p>ಕ್ಯೂಆರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ‘ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ’ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ್ದರಿಂದ ನಗದು ನೀಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ 6ರಿಂದ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದರು.</p><p>ರಾತ್ರಿ 9.30ರ ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ, ಯುಪಿಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>