ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಅಡಿನಾಯ್ಡ್‌: ಇದರ ಲಕ್ಷಣ, ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಡಾ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ. ಎನ್
Published : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:33 IST
Last Updated : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:33 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಏನಿದು ಅಡಿನಾಯ್ಡ್‌.?
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ

ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ

ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ.?
ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ

ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ

ಅಡಿನಾಯ್ಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು
HealthChildren careChildren healthchildAyurvedaAyurvedic medicinechildcareAyurvedicchild health

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT