VIDEO: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಂಟೇಜ್‌ ಕಾರುಗಳ ವೈಭೋಗ

ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರು ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ, ಹಳೆ ಕಾಲದ ಐಕಾನಿಕ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು KVCCC ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ರೆಟ್ರೋ ರಿವೈವಲ್' ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪರೂಪದ ವಿಂಟೇಜ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕಾರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು.