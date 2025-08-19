ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ: ಬೀದಿ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ರಾಶಿ.. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ

ಬಿದರಹಳ್ಳಿ, ಹಿರಂಡಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿ ಓಡಾಡು ಸ್ಥಿತಿ
ಶಿವರಾಜು ಮೌರ್ಯ
Published : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 0:32 IST
Last Updated : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 0:32 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ರಾಂಪುರ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ರಾಶಿ  
ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ರಾಂಪುರ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ರಾಶಿ  
KR Pura

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT