ಶುಕ್ರವಾರ, 2 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ಕಸ ವಿಂಗಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವಿಲ್ಲ

ಮಿಶ್ರ ಕಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೂ ದಂಡ; ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ರ್. ಮಂಜುನಾಥ್
ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್
Published : 2 ಜನವರಿ 2026, 0:53 IST
Last Updated : 2 ಜನವರಿ 2026, 0:53 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
BangaloregarbageGreater Bengaluru

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT