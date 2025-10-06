ಸೋಮವಾರ, 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಭಾಲ್ಕಿ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು; ಜಾನುವಾರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಸಂಗ್ರಹ

ಜಾನುವಾರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ತೊಂದರೆ; ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ರೈತರ ಆಗ್ರಹ
ಬಸವರಾಜ್ ಎಸ್. ಪ್ರಭಾ
Published : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:23 IST
Last Updated : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:23 IST
ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡಿರುವುದು
ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡಿರುವುದು
ಮಳೆ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಪಶುಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ರೈತರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
ಡಾ.ದೇವಾನಂದ ಮಾನೆ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಡಿಸಲಾಗುವುದು
ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪುಲೆ ಪಿಡಿಒ
ರೈತರ ಜಾನುವಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ನೀಡಲು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ನೂತನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
ಡಾ.ಕಾಮರಾಯ ಜಗ್ಗಿನೋರ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಭಾಲ್ಕಿ
