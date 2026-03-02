ಔರಾದ್: 40 ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾವು, ಆತಂಕ

<p><strong>ಔರಾದ್:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಣೇಶಪೂರ (ಬಿ) ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಇವುಗಳಿಗೆ ವಿಷ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮನೆ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದ ಕೋಳಿಗಳು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ ಎಂದು ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರ ತಾನಾಜಿ ಜಾಧವ್ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲೆಂದು ಐದಾರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸಾಕಿದ 60 ಕೋಳಿಗಳ ಪೈಕಿ 40 ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕೈದು ಕೋಳಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈಗ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾಟಿ ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಏಕಾಏಕಿ ಕೋಳಿ ಸತ್ತಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಔರಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಪಶು ವೈದ್ಯರಿಗೂ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>