ಭಾನುವಾರ, 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar

ಆಯುರ್ವೇದದಿಂದಲೂ ರೋಗ ತ್ವರಿತ ಗುಣ: ಸಚಿವ ಖಂಡ್ರೆ

ಆಯುರ್ವೇದ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಖಂಡ್ರೆ ಹೇಳಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:19 IST
Last Updated : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:19 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Bidar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT