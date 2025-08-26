ಮಂಗಳವಾರ, 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಶೀಘ್ರ : ವಿಜಯಸಿಂಗ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:47 IST
Last Updated : 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:47 IST
ಗ್ರಾಮವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು
ಬಬಲು ಶೇಖ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ
Bidar

