ಭಾನುವಾರ, 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar
ADVERTISEMENT

ಹಣ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ, ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬೊಕ್ಕೆ ಆರೋಪ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:22 IST
Last Updated : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:22 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಸಮರ್ಪಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೊರೈಕೆ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರು ಪೊರೈಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
– ರಾಜೀವ ಡಿ.ಬಣಕಾರ, ಪೌರಾಯುಕ್ತ
Bidar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT