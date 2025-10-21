ಮಂಗಳವಾರ, 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ| ತಗ್ಗುಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಸಂಚಾರ ಹೈರಾಣ

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಯ ದುರವಸ್ಥೆ, ಅಪಘಾತದ ಭಯ,
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:23 IST
Last Updated : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:23 IST
ಶಿವಕುಮಾರ ಕುದರೆ
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಗಿರುವುದು
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ದುರುಸ್ತಿ ಕೈಗೊಂಡರೂ ಮತ್ತೆ ತಗ್ಗುಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ
ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖೂಬಾ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ತಗ್ಗುಗುಂಡಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೂ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲ.
ಆಕಾಶ ಖಂಡಾಳೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ
ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟನೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣ ತಗ್ಗುಗಳು ದೂರದಿಂದ ಕಾಣದೆ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಎದುರಾಗುವುದರಿಂದ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
. ಶಿವಕುಮಾರ ಕುದರೆ ಯುವ ಮುಖಂಡ
