ಭಾನುವಾರ, 11 ಜನವರಿ 2026
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಸಹಭೋಜನ, ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ

ಮಾಣಿಕ ಆರ್.ಭುರೆ
Published : 11 ಜನವರಿ 2026, 5:10 IST
Last Updated : 11 ಜನವರಿ 2026, 5:10 IST
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದ ಜೀಜಾಮಾತಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಆಹಾರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ ಅದೇ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಬಡಿಸಿ ಸಹಭೋಜನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು
