ಬೀದರ್ | ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾನಿ; ಸಿಎಂ ಪರಿಹಾರದ ಭರವಸೆ

ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೂ ಅಧಿಕ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ– ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಬಿ. ಖಂಡ್ರೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:08 IST
Last Updated : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:08 IST
ಮೈದುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಂಜಾ ನದಿ
ಮಳೆಗೆ ಹಾಳಾದ ರೈತರ ಬೆಳೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಬಿ. ಖಂಡ್ರೆ
BidarEshwar KhandreEshwara Khandre

