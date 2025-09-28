ಭಾನುವಾರ, 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar
ADVERTISEMENT

ಬೀದರ್‌ | ಮುಂದುವರೆದ ಮಳೆ: ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ; ಜಮೀನುಗಳೆಲ್ಲ ಜಲಾವೃತ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:04 IST
Last Updated : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:04 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸತತ ಮಳೆಗೆ ಬೀದರ್‌ನ ಕೆಇಬಿ ಬಳಿಯ ರಸ್ತೆಯ ಚಹರೆ ಬದಲಾಗಿದೆ
ಸತತ ಮಳೆಗೆ ಬೀದರ್‌ನ ಕೆಇಬಿ ಬಳಿಯ ರಸ್ತೆಯ ಚಹರೆ ಬದಲಾಗಿದೆ
ಬೀದರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಮಳೆ ಆಯಿತು. ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಕೊಡೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸಂಚರಿಸಿದರು
ಬೀದರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಮಳೆ ಆಯಿತು. ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಕೊಡೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸಂಚರಿಸಿದರು
RainBidar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT