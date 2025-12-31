ಬುಧವಾರ, 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಬೀದರ್: ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೆ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ!

ಸೆಲೆನ್ಸ್‌ರ ತೆಗೆದು, ಮದ್ಯ ಕುಡಿದು ವಾಹನ ಓಡಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ನಿಗಾ
ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಸ್. ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ
Published : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:20 IST
Last Updated : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:20 IST
ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಭಂಗ ಬರದಂತೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು
ಪ್ರದೀಪ್‌ ಗುಂಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಬೀದರ್‌
