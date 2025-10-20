ಸೋಮವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬೀದರ್‌ | ಪಟಾಕಿ ಸದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗದಿರಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ

ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಸ್. ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ
Published : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:28 IST
Last Updated : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:28 IST
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ರಂಗೋಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ರಂಗೋಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು
ಪಟಾಕಿ ಖರೀದಿಸಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವುದು
ಪಟಾಕಿ ಖರೀದಿಸಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವುದು
ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೂ ಖರೀದಿ

ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೂ ಖರೀದಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು: ಲೋಕೇಶ ವಿ. ಬಿರಾದಾರ

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಿ ಗಾಳಿ ವಿಷವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ.
ಈಶ್ವರ ಬಿ. ಖಂಡ್ರೆ ಪರಿಸರ-ಅರಣ್ಯ ಖಾತೆ ಸಚಿವ
ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

