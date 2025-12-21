ಭಾನುವಾರ, 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ | ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಪಟೇಲ್ ಜಾಗ ಕಾಣಿಕೆ: ಕುಪೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ

Published : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:13 IST
Last Updated : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:13 IST
ಬಸವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಭಿಯಾನದ ಯಶಸ್ಸು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಅಡೆತಡೆ ಬಂದರೂ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲದು.
ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹುಲಸೂರ
BidarAnubhava mantapa

