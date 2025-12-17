ಬುಧವಾರ, 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಜಮೀನು ಅತಿಕ್ರಮಣ: ಬೀದರ್‌ ವಿವಿ ಮೇಲೆ ಭೂಗಳ್ಳರ ಕಣ್ಣು

ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಸ್. ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ
Published : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:32 IST
Last Updated : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:32 IST
ಬೀದರ್‌ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜಮೀನನ್ನು ಕೆಲವರು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿರುವುದು ನಿಜ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಈಗಾಗಲೇ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಎಸ್‌.ಬಿರಾದಾರ, ಕುಲಪತಿ ಬೀದರ್‌ ವಿವಿ
Bidar

