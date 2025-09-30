ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
bidar
ಬಿಡುವು ಕೊಟ್ಟ ಮಳೆ; ಪ್ರವಾಹ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:50 IST
Last Updated : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:50 IST
ಬೀದರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಸ್ಲಾಂಪೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಜಮೀನುಗಳೆಲ್ಲಾ ಜಲಾವೃತವಾಗಿರುವುದು
ಬೀದರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಜಲಾವೃಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಬೈಕ್‌ ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು ಹೋದ
Bidar

