ಬೀದರ್‌ನಲ್ಲಿ 40ನೇ ಪತ್ರಕರ್ತರ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ

ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಬಿ. ಖಂಡ್ರೆ ಆಯ್ಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಜನವರಿ 2026, 15:27 IST
Last Updated : 11 ಜನವರಿ 2026, 15:27 IST
BidarJournalism

