ಜಾನುವಾರಿಗೆ ಕಾಲುಬಾಯಿ ರೋಗ ತಡೆ ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆ

<p><strong>ಯಾಕತಪುರ(ಜನವಾಡ):</strong> ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾಕತಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಂಗಳವಾರ ಜಾನುವಾರಿಗೆ ಕಾಲುಬಾಯಿ ರೋಗ ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಸರಿತಾ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಾಲುಬಾಯಿ ರೋಗ ಜಾನುವಾರಿಗೆ ವೈರಾಣುವಿನಿಂದ ಬರುವ ರೋಗವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಜಾನುವಾರಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾನುವಾರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ರೈತರು ರೋಗ ತಡೆಗೆ ಜಾನುವಾರಿಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಬೇಕು. ಡಿ. 3ರವರೆಗೆ ಕಾಲುಬಾಯಿ ರೋಗ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ ಜರುಗಲಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಾಗೋರಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನರಸಪ್ಪ ಜಾನಕನೋರ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ರೈತರು ಕಾಲುಬಾಯಿ ರೋಗ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯ ಧೋಂಡಿಬಾ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಬಸವರಾಜ ಅಮ್ಮಣ್ಣ, ಬಾಬುರಾವ ಬಿಟ್ಟೆ, ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗನೋರ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>