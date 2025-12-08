ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar
ADVERTISEMENT

ಹುಲಸೂರ: ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಠಿಕಾಣಿ

ಹುಲಸೂರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಕಚೇರಿ: ಅಹವಾಲು ಆಲಿಸುವವರಿಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪರದಾಟ
ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಮೆಂಟೇ
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:42 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:42 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Bidar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT