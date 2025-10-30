ಗುರುವಾರ, 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬೀದರ್‌: ಸತತ ಮಳೆಗೆ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ

ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ, ಹಿಂಗಾರಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತೊಡಕು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:00 IST
Last Updated : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:00 IST
ರೇನ್‌ ಕೋಟ್‌ ಧರಿಸಿ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಬೈಕ್‌ ಸವಾರಿ
ರೈತನೊಬ್ಬ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಬೈಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್‌ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹಾಲು ಕೊಂಡೊಯ್ದ –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು: ಲೋಕೇಶ ವಿ. ಬಿರಾದಾರ
