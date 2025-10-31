ಔರಾದ್ | ನಿಸರ್ಗದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ: ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಮಾದರಿ

<p><strong>ಔರಾದ್:</strong> ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ನೈಜ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಅವರು ದೂರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯನಗುಂದಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಂಗಳವಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಸರ್ಗದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿ ಕಲಿಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಅಕ್ಷರಗಳಷ್ಟೇ ಜೀವನವಲ್ಲ, ನಿಸರ್ಗವೇ ನಿಜವಾದ ಪಾಠಶಾಲೆ ಎಂಬ ನಿಲುವಿನಡಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ನಿಸರ್ಗ ನಡಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.</p>.<p>ಈ ವರ್ಷ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೊಬಗು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಗಿಡ ಮರಗಳ ನಡುವೆ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಜೀನ್ ಜಾಕ್ ರೂಸೋ ನೀಡಿದ ಮರಳಿ ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶದ ಅನ್ವಯ ನಿಸರ್ಗ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಲಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜ ಮಠಪತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಿಸರ್ಗದ ನಡಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ, ದೈಹಿಕ ಚುರುಕು ಹಾಗೂ ವೀಕ್ಷಣಾಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಸರ್ಗದ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಗುವ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಲಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ಲಕ್ಷ್ಮರಡ್ಡಿ ಗಂಗಾಪೂರೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು ಪಾಠದ ಜೊತೆಗೆ ಪಥಸಂಚಲನ, ವನಭೋಜನ, ಮಡ್ಬಾತ್, ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ನಿಸರ್ಗದ ಮಧ್ಯೆ ಕಲಿಸಲು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದದ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೇರ ಅನುಭವದಿಂದ ಕಲಿಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು’ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅರ್ಪಿತ ಈಶ್ವರ್ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಟಂಕಸಾಲೆ, ಎಂ.ಡಿ. ಸಿರಾಜ್, ಮುಸ್ತಫಾ ಆಜಾದ್, ಖುರಮ್ ಮುರ್ತುಜಾ, ತೇಜಸ್ವಿ ಚಾಂದಕವಠೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಸರ ಪಾಠ ಮಾಡಿದರು.</p>