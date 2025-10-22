ಔರಾದ್ | ತೆಲಂಗಾಣ ಗಡಿ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗದ ಮುಕ್ತಿ

<p><strong>ಔರಾದ್</strong>: ತೆಲಂಗಾಣ ಗಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದು ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಟಗ್ಯಾಳದಿಂದ ಕರಂಜಿ (ಬಿ) ವರೆಗಿನ 8 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಅಧೋಗತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಈ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಲು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಅನೇಕ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಬಿದ್ದು ಕಾಲು ಮುರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಾಹನ ಓಡಾಟವೂ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಟಗ್ಯಾಳ ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ, ರಾಯಪಳ್ಳಿ, ಕರಂಜಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ ಮರಳು ಲಾರಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಳಾಗಿದೆ. ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಿತರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕರಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ರಾಜಕುಮಾರ ನಾಯ್ಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಟಗ್ಯಾಳ ರಾಯಪಳ್ಳಿ, ಕರಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಓದಲು ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ ಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ರಾಜಕುಮಾರ ಘಾಟೆ ಕೂಡಲೇ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕೌಠಾ (ಕೆ)- ವಡಗಾಂವ್ (ಡಿ) ನಡುವಿನ 12 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ತೀರಾ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿ ವಾಹನ ಓಡಾಟ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾಶಾಪೂರ, ಗಡಿಕುಶನೂರ, ಆಲೂರ (ಕೆ), ಆಲೂರ (ಬಿ) ಬನಸಿ ತಾಂಡಾದ ಜನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ನಿತ್ಯ ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಜನ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸೇತುವೆ ತಡೆಗೋಡೆಯೂ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಆವರಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಲೂರ ನಿವಾಸಿ ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ಔರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಟಗ್ಯಾಳ-ಕರಂಜಿ (ಕೆ) ನಡುವಿನ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿದಿದೆ. ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗದಿದ್ದರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ</blockquote><span class="attribution">ರಾಜಕುಮಾರ ನಾಯ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ</span></div>.<p><strong>‘ಅನುಮೋದನೆ ಬಳಿಕ ಕೆಲಸ ಶುರು’</strong></p><p> ‘ಔರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೌಠಾ (ಕೆ)ಯಿಂದ ವಡಗಾಂವ್ ಹಾಗೂ ಇಟ್ಯಾಳ ಕರಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನುಮೋದನೆ ಬಳಿಕ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರೇಮಸಾಗರ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>