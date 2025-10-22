ಬುಧವಾರ, 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar
ADVERTISEMENT

ಔರಾದ್ | ತೆಲಂಗಾಣ ಗಡಿ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗದ ಮುಕ್ತಿ

ಮನ್ಮಥಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ
Published : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:28 IST
Last Updated : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:28 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಔರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೌಠಾ-ವಡಗಾಂವ್ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ
ಔರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೌಠಾ-ವಡಗಾಂವ್ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ
ಔರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಟಗ್ಯಾಳ-ಕರಂಜಿ (ಕೆ) ನಡುವಿನ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿದಿದೆ. ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗದಿದ್ದರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ
ರಾಜಕುಮಾರ ನಾಯ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ
Bidar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT