ಶನಿವಾರ, 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
district bidar
ಪಾಪನಾಶಿನಿ ಕಾಮಗಾರಿ; ಖಂಡ್ರೆ–ಖೂಬಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ

2024ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ; 2026ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಖಂಡ್ರೆ ಚಾಲನೆ
ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಸ್. ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ
Published : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:17 IST
Last Updated : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:17 IST
ಬೀದರ್‌ನ ಶಿವನಗರ ಬಳಿ ಹಾಕಿದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬ್ಯಾನರ್‌ ಅನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಹರಿದಿರುವುದು
ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತೆ ಪಾಪನಾಶ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ (ಫೆ.7) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುವುದು.
ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿಸಚಿವ
Bidar

